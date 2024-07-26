Российская Victory Song Gamers вышла в плей-офф женского турнира по MLBB на Кубке мира

На Esports World Cup 2024 в Эр-Рияде определились все участники плей-офф женского турнира по мобильной Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 500 тыс.

Среди прочих в топ-8 Кубка мира по киберспорту вошла российская команда Victory Song Gamers. В групповой стадии наш коллектив разгромил Falcons Vega MENA из Египта и разделил очки с вьетнамской Zino Lilies, а затем оказался сильнее соперника в переигровках за первое место.

Сегодня VSG сыграет в четвертьфинале MLBB Women's Invitational 2024 — следующим соперником наших девушек станет американская Cloud9.

Общий призовой фонд женского турнира по Mobile Legends на Кубке мира по киберспорту составляет $ 500 тыс. Это крупнейший подобный чемпионат в истории.