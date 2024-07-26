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Опубликован новый постер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном

Опубликован новый постер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном
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На этой неделе компания Disney опубликовала новый постер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном. На промоматериале красуется сама Моана, которая грациозно стоит на берегу океана с веслом в руке.

Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Ко всему прочему в разработке также находится полнометражный фильм «Моана». Съёмки должны стартовать осенью — к роли Мауи вернётся Дуэйн Джонсон, который не только озвучит героя, но и сам сыграет его.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России неизвестна. Вероятно, в отечественном прокате картина выйдет неофициально.

Постер

Фото: Disney

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