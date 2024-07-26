Россияне потратили на игры 54 млрд рублей во втором квартале 2024 года

Как сообщают журналисты издания «Ведомости» со ссылкой на данные XYZ School, жители России потратили на игры 54,5 млрд рублей во втором квартале 2024 года. По сравнению с первыми месяцами года данная цифра выросла на 11% (с 49 млрд рублей).

Самыми популярными играми во втором квартале 2024 года для геймеров из России стали Elden Ring Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade, а из отечественных проектов — «Мир танков» и Atomic Heart. Рост расходов российских геймеров связывают с постепенным восстановлением рынка и увеличением стоимости зарубежных тайтлов.

В опросе приняли участие около 1 тыс. российских игроков, которые проводят за видеоиграми больше пяти часов в неделю, — всего в стране их насчитывается более 25 млн человек.