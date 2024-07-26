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Россияне потратили на игры 54 млрд рублей во втором квартале 2024 года

Россияне потратили на игры 54 млрд рублей во втором квартале 2024 года
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Как сообщают журналисты издания «Ведомости» со ссылкой на данные XYZ School, жители России потратили на игры 54,5 млрд рублей во втором квартале 2024 года. По сравнению с первыми месяцами года данная цифра выросла на 11% (с 49 млрд рублей).

Самыми популярными играми во втором квартале 2024 года для геймеров из России стали Elden Ring Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade, а из отечественных проектов — «Мир танков» и Atomic Heart. Рост расходов российских геймеров связывают с постепенным восстановлением рынка и увеличением стоимости зарубежных тайтлов.

В опросе приняли участие около 1 тыс. российских игроков, которые проводят за видеоиграми больше пяти часов в неделю, — всего в стране их насчитывается более 25 млн человек.

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