Сборные Беларуси и Украины прошли на международный турнир по Dota 2 от IESF

Завершились европейские квалификации на чемпионат мира от Международной федерации киберспорта (IESF) в Эр-Рияде по Dota 2. От Европы на IESF World Esports Championship 2024 отобрались пять сборных.

По итогам региональных квалификаций в Европе на чемпионат мира в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, отобрались сборные следующих стран: Беларуси, Украины, Греции, Швеции и Турции. За каждую из команд выступают профессиональные или полупрофессиональные игроки в «Доту».

Что касается Российской Федерации, национальная команда страны отказалась от выступления на чемпионате из-за запрета на использование флага и гимна в рамках соревнования.

Международный турнир IESF World Esports Championship 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 11 по 19 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 сборных разыграют призовой фонд в размере $ 160 тыс.