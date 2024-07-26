Вышел первый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие» — премьера осенью

Онлайн-кинотеатр START опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие». В ролике авторы показали говорящего колобка, главного злодея, Бабу Ягу и других героев проекта.

Премьера шоу состоится уже осенью, однако точная дата пока не раскрывается. В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырша Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу сыграла Юлия Пересильд. Ещё в шоу сыграли Виктор Сухоруков и Арина Рожкова.