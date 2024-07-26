Анонсированы два топ-турнира по CS2 в 2025 году с общим призовым фондом $ 1,5 млн

Турнирный оператор Yalla Esports объявил о проведении двух LAN-ивентов по Counter-Strike 2 в 2025 году с общим призовым фондом $ 1,5 млн.

Организатор киберспортивных соревнований, базирующийся в ОАЭ, сообщил, что в 2025 году состоятся два топ-турнира по CS2. Первые открытые квалификации начнутся уже 29 июля 2024 года, после чего отборочные также пройдут в последнем квартале текущего года и в первом квартале 2025 года.

Что касается самих LAN-турниров, финал одного из них пройдёт в период с 15 по 20 апреля 2025 года. Точные даты второго ивента пока неизвестны, но запланирован он на октябрь 2025 года.

В июне 2024 года прошёл турнир YaLLa Compass 2024 по CS2, чемпионом в рамках которого стала команда The MongolZ.