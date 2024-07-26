Российская Victory Song Gamers прошла в полуфинал женского турнира по MLBB на Кубке мира

Российская женская команда Victory Song Gamers по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang победила Cloud9 Female из США в четвертьфинальном матче Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде.

19-летняя Ирина Kioway Королёва в свой день рождения вместе с подругами по команде уверенно провела обе карты. Первая игра серии закончилась за 15 минут, а вторая — за 16.

Фото: Liquipedia

VSG осталась последней командой не из Юго-Восточной Азии, сохраняющей шансы на чемпионство. Её соперником по полуфиналу станет победитель матча Omega Empress — Gaimin Gladiators.

Призовой фонд MLBB Women's Invitational 2024 в рамках Esports World Cup составляет $ 500 тыс. Это самый крупный турнир по Mobile Legends среди женских команд в истории.