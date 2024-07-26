Депутат Госдумы объяснил ухудшение работы YouTube в России

На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России начнут масштабно замедлять скорость работы YouTube. По его словам депутата, с 5 августа работу видеохостинга замедлят на 70%.

Теперь депутат прокомментировал своё заявление. В качестве альтернативы Горелкин предложил создать для иностранных блогеров механизм легализации контента на российских площадках, поскольку в ином случае находчивые россияне начнут зарабатывать на пиратских версиях.

Также он заявил, что «Google ничего не мешает» договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования либо начать производить легальные платежи по оплате услуг отечественных ЦОДов.

По мнению Горелкина, у государства имеются все основания для применения мер принуждения, пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными.