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Депутат Госдумы объяснил ухудшение работы YouTube в России

Депутат Госдумы объяснил ухудшение работы YouTube в России
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На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России начнут масштабно замедлять скорость работы YouTube. По его словам депутата, с 5 августа работу видеохостинга замедлят на 70%.

Теперь депутат прокомментировал своё заявление. В качестве альтернативы Горелкин предложил создать для иностранных блогеров механизм легализации контента на российских площадках, поскольку в ином случае находчивые россияне начнут зарабатывать на пиратских версиях.

Также он заявил, что «Google ничего не мешает» договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования либо начать производить легальные платежи по оплате услуг отечественных ЦОДов.

По мнению Горелкина, у государства имеются все основания для применения мер принуждения, пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными.

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