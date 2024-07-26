Рамзан Кадыров призвал блокировать YouTube в России

На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России начнут масштабно замедлять скорость работы YouTube. К примеру, с 5 августа работу «декстопной» версии видеохостинга замедлят уже на 70%.

Теперь о данной ситуации высказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его мнению, YouTube в России нужно не замедлять, а «закрывать».

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YouTube надо не замедлять. Надо сегодня закрыть к чёртовой матери, и легче будет нам.

Также у Кадырова спросили, почему в России не развиваются отечественные соцсети. Политик считает, что проблема заключается в том, что все «топовые» звёзды отдают предпочтение зарубежным сервисам, поэтому их стоит тоже заблокировать.