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Рамзан Кадыров призвал блокировать YouTube в России

Рамзан Кадыров призвал блокировать YouTube в России
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На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России начнут масштабно замедлять скорость работы YouTube. К примеру, с 5 августа работу «декстопной» версии видеохостинга замедлят уже на 70%.

Теперь о данной ситуации высказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его мнению, YouTube в России нужно не замедлять, а «закрывать».

Видео доступно на YouTube-канале EurasiaDiary. Права на видео принадлежат EurasiaDiary.

YouTube надо не замедлять. Надо сегодня закрыть к чёртовой матери, и легче будет нам.

Также у Кадырова спросили, почему в России не развиваются отечественные соцсети. Политик считает, что проблема заключается в том, что все «топовые» звёзды отдают предпочтение зарубежным сервисам, поэтому их стоит тоже заблокировать.

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