Дафни Кин рассказала об эмоциональной встрече с Хью Джекманом спустя семь лет

Внимательные зрители обратили внимание, что в финальном трейлере фильма «Дэдпул 3» появилась актриса Дафни Кин в роли Х-23 из картины «Логан» 2017 года. Камео героини стали большой неожиданностью для фанатов.

Недавно Кин пообщалась с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора она поделилась деталями производства «Дэдпула 3» и рассказала о первой за семь лет встрече с Хью Джекманом.

Хью сказал: «О боже, это ты!». А потом мы обнялись, поскольку это было действительно безумием, так как мы не виделись целую вечность. Затем он сказал: «О боже, ты стала такой высокой». На что я ответила: «Ну да, ты не видел меня с 12 лет»… Потом мы обнялись, однако всё это происходило очень быстро, потому что мы оба торопились.

Дата выхода «Дэдпула 3» в России пока неизвестна.