Вышел русский трейлер сериала «Каос» про жизнь Зевса в современном мире

На этой неделе вышел дублированный трейлер сериала «Каос» про жизнь древнегреческих и римских богов в современном мире. Роль всемогущего Зевса воплотил Джефф Голдблюм («Муха», «Парк юрского периода»).

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Согласно синопсису, Зевс начал опасаться конца своего правления, заметив морщину у себя на лбу, которая могла указывать на приближающийся конец света. Он стал параноиком по отношению к своим подчинённым, а также к шести смертным, которых древнее пророчество связывало с концом его правления и апокалипсисом.

Также в актёрский состав вошли Джанет Мактир, Клифф Кертис, Дэвид Тьюлис, Киллиан Скотт, Аврора Перрино, Миша Батлер, Лейла Фарзад, Набхан Ризван и другие. Режиссёрами выступили Джорджи Бэнкс-Дэвис и Руньяраро Мапфумо.

Премьера шоу состоится 29 августа в стриминговом сервисе Netflix.