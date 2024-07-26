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Второй сезон сериала Властелин Колец: Кольца власти смотреть в хорошем качестве

Вышел новый трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» — старт 29 августа
Аудио-версия:
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Amazon представила дебютный трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Продолжение новой истории по вселенной культового писателя Джона Толкина начнёт выходить 29 августа. Во втором сезоне будет восемь серий, финал состоится 17 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

События продолжения развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье. В продолжении основной актёрский состав пополнят трое звёздных артистов: Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Таким образом, второй сезон «Колец власти» выйдет уже после своего ближайшего конкурента — второго сезона «Дома дракона» от HBO. Оно завершится 5 августа.

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