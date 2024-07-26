Шутер Valorant вышел на PS5 и Xbox Series

26 июля на PS5 и Xbox Series стартовала открытая бета командного шутера Valorant от Riot Games. До этого опробовать тайтл на консолях могли лишь пользователи, получившие специальное приглашение.

В честь данного события студия также опубликовала трейлер консольных версий.

Видео доступно на YouTube-канале Valorant. Права на видео принадлежат Riot Games.

Разработчики отметили, что перенесли Valorant на консоли «без каких-либо компромиссов», поэтому порты на обе платформы содержат весь контент из ПК-версии. Больше всего сил авторы потратили на то, чтобы адаптировать управление под геймпады. Из-за этого на консолях предусмотрен особый режим стрельбы Focus, который похож на Hip-Fire для клавиатуры и мыши.

Когда состоится полноценный релиз Valorant на PS5 и Xbox Series, пока неизвестно. Подписчики Game Pass Ultimate моментально получат всех героев и будут бесплатно получать все будущие дополнения.