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Джокер Хоакина Феникса не станет главным злодеем Готэма в новом фильме

Джокер Хоакина Феникса не станет главным злодеем Готэма в новом фильме
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Через пару месяцев состоится мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих», который продолжит события ленты 2019 года. В связи с этим режиссёр картины Тодд Филлипс начал активно раздавать интервью журналистам и делиться свежими деталями.

В ходе разговора с представителями издания Empire постановщик заявил, что в сиквеле Джокер Хоакина Феникса не станет «принцем преступного мира Готэма». По его словам, Артур Флек совершенно не такой человек.

Во второй части Флек не станет каким-то авторитетом в лечебнице Аркхем, но мир всё равно за ним наблюдает, поскольку для людей он стал своего рода символом. Теперь Артур расплачивается за совершённые преступления и меж тем находит единственное, чего он всегда хотел — любовь… Поэтому мы постарались создать его самую непорочную версию.

Центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями. Премьера фильма состоится 4 октября 2024 года.

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