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Мультсериал «Неуязвимый» продлили на четвёртый сезон ещё до выхода третьего

Мультсериал «Неуязвимый» продлили на четвёртый сезон ещё до выхода третьего
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Онлайн-кинотеатр Amazon объявил о продлении мультсериала «Неуязвимый» на четвёртый сезон. Об этом сообщил создатель шоу Роберт Киркман на фестивале San Diego Comic-Con. Судя по всему, Amazon уверена в проекте, ведь информация о продлении была озвучена ещё до выхода третьего сезона.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник — совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала вышел весной 2021 года и стал одной из самых высокооценённых премьер в истории Amazon. Продолжение стартовало в конце 2023 года и завершилось в начале 2024-го, а третий сезон может выйти уже в начале следующего года.

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