БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» развернётся в Испании

Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» развернётся в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал AMC поделился подробностями третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Сервис подтвердил, что его события развернутся в Испании, хотя первые два рассказывали о приключениях главного героя во Франции.

Съёмки третьего сезона стартуют уже в августе и развернутся сразу в нескольких крупных испанских регионах: Мадриде, Галисии, Арагоне, Каталонии и Валенсии. У продолжения также есть официальный синопсис, согласно которому вместе с Дэрилом продолжит путешествовать и Кэрол Пелетье.

Синопсис третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь к дому и своим близким. Пока они изо всех сил пытаются найти дорогу обратно, путь уводит их всё дальше в сторону далёких земель с постоянно меняющимися и незнакомыми условиями, где они становятся свидетелями различных последствий апокалипсиса ходячих мертвецов.

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 29 сентября на телеканале AMC. Продолжение также наверняка доберётся и до России — ранее в стране вышли первый сезон и другие спин-оффы зомби-вселенной.

Материалы по теме
Всё, что известно про сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 в СССР
Всё, что известно про сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 в СССР
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android