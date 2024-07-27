Вышел тизер сериала Like A Dragon: Yakuza по мотивам культовой серии игр

Онлайн-кинотеатр Amazon опубликовал первый тизер сериала Like A Dragon: Yakuza («Подобный дракону: Якудза»). Шоу, посвящённое традиционной форме организованной преступности в Японии, стартует 24 октября. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Подобный дракону: Якудза» — экранизация знаменитой серии видеоигр Yakuza от студии Ryu Ga Gotoku, которая насчитывает девять основных частей и различные спин-оффы. Сериал будет основан на оригинальной игре 2005 года — она рассказывает о становлении бывшего якудзы Кадзумы Кирю, который отсидел 10 лет в тюрьме за преступление, которого он не совершал.

Создателем экранизации выступил Масахару Такэ («Обнажённый режиссёр»), а главные роли сыграли Рёма Такэути («Покемон. Детектив Пикачу») и Кэнто Каку («Райский поцелуй»).