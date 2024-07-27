Стали известны группы топ-турнира по Dota 2 в Китае — Spirit, NAVI и VP в одной группе

В Сети появилась информация о распределении команд по группам на топ-турнире Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках групповой стадии участники будут распределены на две группы по пять коллективов. По итогам первого этапа лучшая команда из каждой группы попадёт сразу в полуфинал плей-офф, следующие два состава — в четвертьфинал верхней сетки, а оставшиеся ростеры окажутся в нижней сетке. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Участники Clavision: Snow Ruyi по «Доте»

Группа A:

LGD Gaming (Китай);

Natus Vincere (Украина);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Zero (Китай);

Virtus.pro (Россия).

Группа B:

Azure Ray (Китай);

G2.iG (Китай);

Nigma Galaxy (Ближний Восток);

Talon Esports (Юго-Восточная Азия);

Xtreme Gaming (Китай).

Чемпионат Clavision: Snow Ruyi по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.