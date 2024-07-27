Стали известны группы топ-турнира по Dota 2 в Китае — Spirit, NAVI и VP в одной группе

В Сети появилась информация о распределении команд по группам на топ-турнире Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
В рамках групповой стадии участники будут распределены на две группы по пять коллективов. По итогам первого этапа лучшая команда из каждой группы попадёт сразу в полуфинал плей-офф, следующие два состава — в четвертьфинал верхней сетки, а оставшиеся ростеры окажутся в нижней сетке. Все матчи пройдут в формате best-of-3.
Участники Clavision: Snow Ruyi по «Доте»
Группа A:
- LGD Gaming (Китай);
- Natus Vincere (Украина);
- Team Spirit (Россия);
- Team Zero (Китай);
- Virtus.pro (Россия).
Группа B:
- Azure Ray (Китай);
- G2.iG (Китай);
- Nigma Galaxy (Ближний Восток);
- Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
- Xtreme Gaming (Китай).
Чемпионат Clavision: Snow Ruyi по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.