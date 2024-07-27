БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Группы Clavision: Snow Ruyi по «Доте»

Стали известны группы топ-турнира по Dota 2 в Китае — Spirit, NAVI и VP в одной группе
Аудио-версия:
Комментарии

В Сети появилась информация о распределении команд по группам на топ-турнире Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках групповой стадии участники будут распределены на две группы по пять коллективов. По итогам первого этапа лучшая команда из каждой группы попадёт сразу в полуфинал плей-офф, следующие два состава — в четвертьфинал верхней сетки, а оставшиеся ростеры окажутся в нижней сетке. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Участники Clavision: Snow Ruyi по «Доте»

Группа A:

  • LGD Gaming (Китай);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Zero (Китай);
  • Virtus.pro (Россия).

Группа B:

  • Azure Ray (Китай);
  • G2.iG (Китай);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Чемпионат Clavision: Snow Ruyi по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

Материалы по теме
Virtus.pro представила обновлённый состав на топ-турнир в Китае по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android