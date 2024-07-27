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Вышел первый трейлер приквела «Декстера» с Патриком Гибсоном

Вышел первый трейлер приквела «Декстера» с Патриком Гибсоном
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Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер сериала «Декстер: Первородный грех» — приквела оригинального шоу. В ролике показали рутинное утро главного героя.

Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Напомним, действия проекта развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Премьера сериала состоится в стриминговом сервисе Paramount+ до конца года, однако точная дата пока не раскрывается. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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