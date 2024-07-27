БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсировано продолжение «Декстера» с Майклом Си. Холлом — премьера в 2025 году

Анонсировано продолжение «Декстера» с Майклом Си. Холлом — премьера в 2025 году
Комментарии

С 25 по 28 июля в Сан-Диего проходит мероприятие Comic-Con International 2024. В рамках него был анонсирован сериал «Декстер: Воскрешение» — он выступит продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году.

Не могу дождаться, чтобы посмотреть это шоу. В определённой степени я предвкушаю, что грядёт. Я провёл так много времени с этим персонажем [с Декстером], и вернуться к нему, чтобы заполнить своего рода творческие пробелы в будущем шоу… Это потрясающе.

К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си. Холл. Подробности сюжета, актёрский состав и другие детали предстоящего шоу пока не раскрываются.

Премьера сериала «Декстер: Воскрешение» состоится летом 2025 года. Точная дата пока неизвестна.

Материалы по теме
Фото
Молодой Декстер — на первых кадрах со съёмок приквела «Декстера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android