Анонсировано продолжение «Декстера» с Майклом Си. Холлом — премьера в 2025 году

С 25 по 28 июля в Сан-Диего проходит мероприятие Comic-Con International 2024. В рамках него был анонсирован сериал «Декстер: Воскрешение» — он выступит продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году.

Не могу дождаться, чтобы посмотреть это шоу. В определённой степени я предвкушаю, что грядёт. Я провёл так много времени с этим персонажем [с Декстером], и вернуться к нему, чтобы заполнить своего рода творческие пробелы в будущем шоу… Это потрясающе.

К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си. Холл. Подробности сюжета, актёрский состав и другие детали предстоящего шоу пока не раскрываются.

Премьера сериала «Декстер: Воскрешение» состоится летом 2025 года. Точная дата пока неизвестна.