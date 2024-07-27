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Зрители высоко оценили «Дэдпула 3» — на уровне первой и второй частей

Зрители высоко оценили «Дэдпула 3» — на уровне первой и второй частей
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На этой неделе в мировом прокате состоялась премьера фильма «Дэдпул 3», рассказывающего о новых похождениях болтливого наёмника. Посмотреть ленту и сформировать мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Последние приняли картину крайне тепло. К примеру, на агрегаторе CinemaScore ремейк получил оценку A — такая же была у первой и второй частей. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Дата выхода «Дэдпула 3» в России пока неизвестна.

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