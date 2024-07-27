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Вышел тизер третьего сезона мистического сериала «Извне» — премьера 22 сентября

Вышел тизер третьего сезона мистического сериала «Извне» — премьера 22 сентября
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На этой неделе был опубликован тизер-трейлер третьего сезона мистического сериала «Извне» с Гарольдом Перрино. В ролике показали уже знакомых персонажей и множество ужасающих необъяснимых явлений.

Премьера третьего сезона «Извне» состоится 22 сентября на MGM+.

Видео доступно на YouTube-канале IMDb. Права на видео принадлежат MGM Television.

Согласно синопсису, затерянный в лесу городок берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место оказывается невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

Также в актёрский состав вошли Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Ханна Черами, Саймон Уэбстер, Эйвери Конрад, Шон Маджамдер, Кортеон Мур, Пега Гафури, Рики Хе и другие.

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