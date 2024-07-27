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Звезда «Падения империи» Кэйли Спэни сыграет во втором сезоне «Грызни» от Netflix

Звезда «Падения империи» Кэйли Спэни сыграет во втором сезоне «Грызни» от Netflix
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Недавно звезда «Падения империи» и «Тихоокеанского рубежа 2» Кэйли Спэни пообщалась с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора актриса поделилась, что сыграет во втором сезоне «Грызни» от Netflix.

Какая именно роль досталась Спэни, ещё неизвестно. Ожидается, что Netflix и A24 начнут съёмки продолжения шоу либо в конце лета, либо в начале осени. Пару месяцев назад журналисты сообщали, что сценарий второго сезона уже готов.

Первый сезон сериала «Грызня», в котором в главных ролях снялись Стивен Ян и Али Вонг, вышел в апреле 2023 года и стал одним их главных хитов года, получив много похвальных отзывов и престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Сроки и дата премьеры продолжения «Грызни» пока не раскрываются.

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