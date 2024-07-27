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Новые комбо-карты в игре Hamster Kombat на 27-28 июля: карточки для хомяка

Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 27–28 июля
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В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Новые комбо-карты в хомяке на 27–28 июля

  • HamsterBank в разделе Specials;
  • USDT on TON в разделе Specials;
  • Top 10 Global Ranking в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.

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