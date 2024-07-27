Второй сезон шоу «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» выйдет в 2025 году — новый тизер

Телеканал AMC опубликовал новый тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». В ролике авторы показали ворох свежих кадров из продолжения.

Также из видео стало известно, что премьера второго сезона состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

События «Ходячих мертвецов: Мёртвый город» разворачиваются во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывают, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Главные роли в проекте исполняют Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Коэн («Казанова»).

В первый сезон вошло всего шесть эпизодов, финальная серия вышла 20 июля 2023 года.