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Опустевший Париж и много экшена — в трейлере 2-го сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»

Опустевший Париж и много экшена — в трейлере 2-го сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
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Телеканал AMC опубликовал полноценный трейлер второго сезона шоу «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Ролик получился крайне насыщенным на различные события: авторы показали динамичные перестрелки, погони, мёртвый Париж, полёт на самолёте и другие сцены.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Напомним, действия шоу разворачивается во Франции, поскольку вирус, появившийся во вселенной, охватил весь мир, а не только США. В сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.

Премьера продолжения сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» состоится 29 сентября на телеканале AMC. Оно наверняка доберётся и до России — ранее в стране вышли первый сезон и другие спин-оффы зомби-вселенной.

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