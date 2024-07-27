Сюжет фильма «Чужой: Ромул» будет понятен новичкам серии

Через пару недель в мировом прокате состоится премьера фильма ужасов «Чужой: Ромул». В связи с этим режиссёр картины Федерико Альварес («Не дыши») начал активно давать интервью журналистам и раскрывать детали ленты.

По его словам, смотреть «Чужого: Ромул» можно будет без знания остальных фильмов франшизы. Однако для фанатов вселенной в ленте будет достаточно пасхалок и отсылок.

Фильм расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа.