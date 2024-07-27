«Я прослезился»: Хидео Кодзима в восторге от фильма «Дэдпул 3»

На этой неделе в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Дэдпул 3». Известный геймдизайнер Хидео Кодзима уже посмотрел ленту и написал о ней небольшой пост в соцсетях. Новая картина о похождениях болтливого наёмника понравилась разработчику.

Увидев мускулистого Хью Джекмана, я вспомнил многие события, которые произошли за последние 25 лет, и это заставило меня прослезиться. Даже сейчас он по-прежнему остаётся героем.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Дата выхода фильма «Дэдпул 3» в кинотеатрах России пока неизвестна.