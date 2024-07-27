Райан Рейнольдс никогда не покажет «Зелёного фонаря» семье — в нём он сыграл главную роль

Недавно Райан Рейнольдс вместе с Хью Джекманом снялись в ролике на канале издания Vanity Fair — в нём актёры проходили детектор лжи. В ходе тестирования Рейнольдса спросили, смотрел ли он фильм «Зелёный Фонарь» 2011 года вместе со своей семьёй.

На это звезда ответила, что лучше устроит 24-часовой марафон «Щенячьего патруля», чем покажет семье ленту о приключениях Хэла Джордана.

Видео доступно на YouTube-канале Vanity Fair. Права на видео принадлежат Vanity Fair.

Я бы, честно говоря, предпочел устроить 24-часовой марафон «Щенячьего патруля».

Напомним, в «Зелёном Фонаре» Райан Рейнольдс исполнил главную роль. Однако после премьеры зрители и критики катком прошлись по картине, раскритиковав её практически за всё. При бюджете в $ 200 млн фильму удалось заработать только $ 219 млн.