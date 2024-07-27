Тома Круза наградили орденом Почётного легиона Франции

Как сообщают журналисты издания Deadline, Тома Круза посвятили во Франции в рыцари ордена Почётного легиона. Столь престижную награду актёру вручил министр культуры страны Рашида Дати.

Круз удостоился ордена за съёмки картины «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2», в которой он «прекрасно» продемонстрировал Париж.

Съёмки «Миссии невыполнима» в Париже в 2017 году прекрасно продемонстрировали нашу столицу. Его страстная защита кинотеатров вдохновляет всех любителей большого экрана.

Орден Почётного легиона — одна из самых престижных государственных наград Франции. В прошлом её удостаивались и другие кинодеятели: Роберт Редфорд, Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд и другие.

Фотография с церемонии награждения

Фото: datirachida/X (ранее Twitter)