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«Дэдпул и Росомаха» показал рекордный старт в США для фильмов «18+»

«Дэдпул и Росомаха» показал рекордный старт в США для фильмов «18+»
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По итогам первого дня проката фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в США $ 96 млн. Картине с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом удалось обойти запуск «Головоломки 2» ($ 62 млн) и других картин, вышедших за последние семь месяцев.

Что ещё более внушительно, «Дэдпул 3» установил новый рекорд по сборам в дебютный день для фильма с рейтингом «18+», опередив первых двух «Дэдпулов», «Оно» и «Джокера» с большим отрывом. Сейчас ленте предрекают старт в $ 200 млн за дебютный уикенд, что также станет рекордным показателем для фильмов с таким высоким рейтингом.

Что касается прогнозов по общему прокату, то «Дэдпул и Росомаха» должен стать первым фильмом Marvel со времён «Человека-паука: Нет пути домой», который соберёт более $ 1 млрд в кинотеатрах.

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