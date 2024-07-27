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«Дэдпул и Росомаха» помог Marvel первой в истории собрать $ 30 млрд

«Дэдпул и Росомаха» помог Marvel первой в истории собрать $ 30 млрд
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«Дэдпул и Росомаха» только стартовал в прокате, однако уже показывает рекорд за рекордом. Оказывается, благодаря первым сборам новинки общие сборы кинопродукции Marvel Studios превысили $ 30 млрд — ни одна франшиза в истории этого не добивалась. Всего учитывается 30 фильмов.

Что интереснее, на втором месте по сборам «Человек-паук» — он считается отдельно, поскольку правами на него владеет Sony. Один Паучок за восемь фильмов набрал $ 10,61 млрд.

Самые прибыльные кинофраншизы

  1. Киновселенная Marvel — $ 30 млрд
  2. «Человек-паук» — $ 10,61 млрд
  3. «Звёздные войны» — $ 10,34 млрд
  4. «Гарри Поттер» — $ 9,66 млрд
  5. «Джеймс Бонд» — $ 7,84 млрд
  6. «Форсаж» — $ 7,33 млр
  7. Все фильмы DC — $ 7,19 млрд
  8. «Бэтмен» — $ 6,84 млрд
  9. «Люди икс» — $ 6,08 млрд
  10. «Парк Юрского периода» — $ 6,01 млрд
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