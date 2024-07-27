«Дэдпул и Росомаха» помог Marvel первой в истории собрать $ 30 млрд
«Дэдпул и Росомаха» только стартовал в прокате, однако уже показывает рекорд за рекордом. Оказывается, благодаря первым сборам новинки общие сборы кинопродукции Marvel Studios превысили $ 30 млрд — ни одна франшиза в истории этого не добивалась. Всего учитывается 30 фильмов.
Что интереснее, на втором месте по сборам «Человек-паук» — он считается отдельно, поскольку правами на него владеет Sony. Один Паучок за восемь фильмов набрал $ 10,61 млрд.
Самые прибыльные кинофраншизы
- Киновселенная Marvel — $ 30 млрд
- «Человек-паук» — $ 10,61 млрд
- «Звёздные войны» — $ 10,34 млрд
- «Гарри Поттер» — $ 9,66 млрд
- «Джеймс Бонд» — $ 7,84 млрд
- «Форсаж» — $ 7,33 млр
- Все фильмы DC — $ 7,19 млрд
- «Бэтмен» — $ 6,84 млрд
- «Люди икс» — $ 6,08 млрд
- «Парк Юрского периода» — $ 6,01 млрд
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