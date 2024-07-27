«Дэдпул и Росомаха» помог Marvel первой в истории собрать $ 30 млрд

«Дэдпул и Росомаха» только стартовал в прокате, однако уже показывает рекорд за рекордом. Оказывается, благодаря первым сборам новинки общие сборы кинопродукции Marvel Studios превысили $ 30 млрд — ни одна франшиза в истории этого не добивалась. Всего учитывается 30 фильмов.

Что интереснее, на втором месте по сборам «Человек-паук» — он считается отдельно, поскольку правами на него владеет Sony. Один Паучок за восемь фильмов набрал $ 10,61 млрд.

Самые прибыльные кинофраншизы