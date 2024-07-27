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Анонсирован состав русскоязычной студии освещения топ-турнира Clavision в Китае по Dota 2

Анонсирован состав русскоязычной студии освещения топ-турнира Clavision в Китае по Dota 2
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Турнирный оператор FISSURE представил состав русскоязычной студии освещения международного чемпионата Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Соревнование на русском языке будут освещать восемь комментаторов: четверо кастеров будут работать из студии, а остальные — из дома.

Студия Clavision: Snow Ruyi по «Доте»:

  • Никита Sheyl Демешов (студия);
  • Ернар Mantis Уразбаев (студия);
  • Никита 4ce Котков (студия);
  • Антон Grayne Афанасенко (студия);
  • Владислав PIVOVAR Пивовар (хоумкаст);
  • Данила DanteSSS Савченко (хоумкаст);
  • Семён sinbik Гредников (хоумкаст);
  • Александр Santeriz Корольков (хоумкаст).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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