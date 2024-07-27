Анонсирован состав русскоязычной студии освещения топ-турнира Clavision в Китае по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE представил состав русскоязычной студии освещения международного чемпионата Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Соревнование на русском языке будут освещать восемь комментаторов: четверо кастеров будут работать из студии, а остальные — из дома.

Студия Clavision: Snow Ruyi по «Доте»:

Никита Sheyl Демешов (студия);

Ернар Mantis Уразбаев (студия);

Никита 4ce Котков (студия);

Антон Grayne Афанасенко (студия);

Владислав PIVOVAR Пивовар (хоумкаст);

Данила DanteSSS Савченко (хоумкаст);

Семён sinbik Гредников (хоумкаст);

Александр Santeriz Корольков (хоумкаст).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.