Анонсирован состав русскоязычной студии освещения топ-турнира Clavision в Китае по Dota 2
Турнирный оператор FISSURE представил состав русскоязычной студии освещения международного чемпионата Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
Соревнование на русском языке будут освещать восемь комментаторов: четверо кастеров будут работать из студии, а остальные — из дома.
Студия Clavision: Snow Ruyi по «Доте»:
- Никита Sheyl Демешов (студия);
- Ернар Mantis Уразбаев (студия);
- Никита 4ce Котков (студия);
- Антон Grayne Афанасенко (студия);
- Владислав PIVOVAR Пивовар (хоумкаст);
- Данила DanteSSS Савченко (хоумкаст);
- Семён sinbik Гредников (хоумкаст);
- Александр Santeriz Корольков (хоумкаст).
Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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