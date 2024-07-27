С 2025 года Valve перестанет участвовать в организации The International по Доте — кастер

Киберспортивный комментатор Остин Capitalist Уольш в рамках стрима на платформе Twitch сообщил, что начиная с 2025 года компания Valve перестанет принимать участие в организации турниров The International по Dota 2.

По словам известного представителя киберспортивного сообщества, The International 2024 — последний турнир серии, в организации которого примет участие компания Valve. Со следующего года обязанности по проведению крупнейшего ивента в «Доте» на себя возьмёт турнирный оператор PGL.

Уольш отмечает, что The International под полным контролем PGL тоже будет хорош, так как турнирный оператор принимает участие в организации «Инта» уже давно. Однако комментатор не уверен, что в будущем TI сохранит тот же статус главного чемпионата по Dota 2 в году.