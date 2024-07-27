Spirit, BB и VP — организаторы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 назвали первых участников

Турнирный оператор FISSURE анонсировал первых участников, получивших прямые приглашения на топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Всего в рамках соревнования сразятся 12 коллективов, два из которых пройдут на ивент по итогам региональных отборочных в Европе и Южной Америке. Остальные команды получат прямые приглашения: четыре состава начнут выступление сразу с плей-офф, а оставшиеся — с групповой стадии.

Участники BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2:

MOUZ (Европа) — приглашение в плей-офф;

Team Spirit (Россия) — приглашение в плей-офф;

— приглашение в плей-офф; Virtus.pro (Россия) — приглашение в плей-офф;

— приглашение в плей-офф; TBD — приглашение в плей-офф;

Aurora Gaming (Россия) — приглашение в группы;

— приглашение в группы; BetBoom Team (Россия) — приглашение в группы;

— приглашение в группы; FURIA Esports (Бразилия) — приглашение в группы;

TBD — приглашение в группы;

TBD — приглашение в группы;

TBD — приглашение в группы;

TBD — победитель европейской квалификации;

TBD — победитель южноамериканской квалификации.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.