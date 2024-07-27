БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Spirit, BB и VP — организаторы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 назвали первых участников

Spirit, BB и VP — организаторы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 назвали первых участников
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор FISSURE анонсировал первых участников, получивших прямые приглашения на топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Всего в рамках соревнования сразятся 12 коллективов, два из которых пройдут на ивент по итогам региональных отборочных в Европе и Южной Америке. Остальные команды получат прямые приглашения: четыре состава начнут выступление сразу с плей-офф, а оставшиеся — с групповой стадии.

Участники BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2:

  • MOUZ (Европа) — приглашение в плей-офф;
  • Team Spirit (Россия) — приглашение в плей-офф;
  • Virtus.pro (Россия) — приглашение в плей-офф;
  • TBD — приглашение в плей-офф;
  • Aurora Gaming (Россия) — приглашение в группы;
  • BetBoom Team (Россия) — приглашение в группы;
  • FURIA Esports (Бразилия) — приглашение в группы;
  • TBD — приглашение в группы;
  • TBD — приглашение в группы;
  • TBD — приглашение в группы;
  • TBD — победитель европейской квалификации;
  • TBD — победитель южноамериканской квалификации.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

Материалы по теме
MOUZ разгромила Team Spirit в гранд-финале BB Dacha Belgrade 2024 по CS 2 со счётом 3:0
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android