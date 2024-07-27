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Clavision: Snow Ruyi по «Доте» — призовой фонд, участники, формат, даты проведения

Начинается топ-турнир Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
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28 июля в Китае стартует топ-турнир Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. В рамках соревнования сразятся 10 коллективов, в том числе российские Team Spirit и Virtus.pro.

Чемпионат будет состоять из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. В рамках первого этапа участники будут разделены на две группы по пять команд, где каждый коллектив сразится с каждым в формате best-of-3.

По итогам полного круга серий лучший ростер из каждой группы пройдёт сразу во второй раунд плей-офф, следующие два состава — в первый раунд, а худшие команды выйдут лишь в нижнюю сетку.

Плей-офф представляет из себя сетку double-elimination с best-of-3 противостояниями и best-of-5 гранд-финалом.

Участники Clavision: Snow Ruyi по Dota 2

Группа A:

  • LGD Gaming (Китай);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Zero (Китай);
  • Virtus.pro (Россия).

Группа B:

  • Azure Ray (Китай);
  • G2 x iG (Китай);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Турнир Clavision: Snow Ruyi по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Чжанцзякоу, Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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