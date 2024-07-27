Начинается топ-турнир Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

28 июля в Китае стартует топ-турнир Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. В рамках соревнования сразятся 10 коллективов, в том числе российские Team Spirit и Virtus.pro.

Чемпионат будет состоять из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. В рамках первого этапа участники будут разделены на две группы по пять команд, где каждый коллектив сразится с каждым в формате best-of-3.

По итогам полного круга серий лучший ростер из каждой группы пройдёт сразу во второй раунд плей-офф, следующие два состава — в первый раунд, а худшие команды выйдут лишь в нижнюю сетку.

Плей-офф представляет из себя сетку double-elimination с best-of-3 противостояниями и best-of-5 гранд-финалом.

Участники Clavision: Snow Ruyi по Dota 2

Группа A:

LGD Gaming (Китай);

Natus Vincere (Украина);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Zero (Китай);

Virtus.pro (Россия).

Группа B:

Azure Ray (Китай);

G2 x iG (Китай);

Nigma Galaxy (Ближний Восток);

Talon Esports (Юго-Восточная Азия);

Xtreme Gaming (Китай).

Турнир Clavision: Snow Ruyi по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Чжанцзякоу, Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.