Второй сезон «Укрытия» начнётся 15 ноября

Apple объявила, что второй сезон «Укрытия» начнётся уже 15 ноября 2024 года — всего будет 10 эпизодов, а финальный появится 17 января 2025 года.

Сейчас в Сан-Диего проходит Comic-Con, где как раз и объявили новости по сериалу — среди прочего объявили, что в новом сезоне снялся Стив Зан, наиболее известный по первому сезону «Белого лотоса» (Марк Моссбахер), но также в последнее время он снимался в «Джордж и Тэмми», «Праведные Джемстоуны», «Переправа» и других.

Новые кадры из второго сезона

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Второй сезон «Укрытия» станет прямым продолжением первого, а сюжет будет разделён на две линии: история Джульетты за пределами бункера и события внутри самого укрытия.