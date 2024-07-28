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Укрытие сериал, второй сезон, дата выхода, когда выйдет

Второй сезон «Укрытия» начнётся 15 ноября
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Apple объявила, что второй сезон «Укрытия» начнётся уже 15 ноября 2024 года — всего будет 10 эпизодов, а финальный появится 17 января 2025 года.

Сейчас в Сан-Диего проходит Comic-Con, где как раз и объявили новости по сериалу — среди прочего объявили, что в новом сезоне снялся Стив Зан, наиболее известный по первому сезону «Белого лотоса» (Марк Моссбахер), но также в последнее время он снимался в «Джордж и Тэмми», «Праведные Джемстоуны», «Переправа» и других.

Новые кадры из второго сезона

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Второй сезон «Укрытия» станет прямым продолжением первого, а сюжет будет разделён на две линии: история Джульетты за пределами бункера и события внутри самого укрытия.

Первый сезон «Укрытия» доступен в онлайн-кинотеатре Apple TV+, который официально работает в России.
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