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Второй сезон сериала Укрытие от Apple: дата выхода, когда выйдет, кадры, сколько будет серий

Второй сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон стартует 15 ноября
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Компания Apple поделилась новыми подробностями второго сезона сериала «Укрытие» — одного из флагманских проектов онлайн-кинотеатра Apple TV+. Продолжение стартует уже 15 ноября и вновь будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится прямо к выходу второго сезона «Разделения».

Вместе с анонсом даты выхода Apple также показала три новых кадра из продолжения. На них можно увидеть главную героиню Джульетту, главу службы безопасности Роберта Симса и нынешнего мэра убежища Бернарда Холланда.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Первый сезон вышел весной 2023 года и получил высокие оценки от критиков и зрителей.

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