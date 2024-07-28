Братья Руссо официально снимут новых «Мстителей»

Marvel Studios на Comic-Con объявила, что режиссёрами следующих «Мстителей» станут братья Руссо — постановщики «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал».

Командные фильмы выйдет в 2026 и 2027 годах, а первыми подтверждёнными героями стала новая Фантастическая четвёрка — других персонажей для фильмов пока не подтвердили.