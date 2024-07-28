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Virtus.pro завершила сотрудничество с руководителем направления Dota 2 в клубе

Virtus.pro завершила сотрудничество с руководителем направления Dota 2 в клубе
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro прекратил сотрудничество с топ-менеджером и руководителем направления Dota 2 в организации Александром StrangeR Соломоновым.

Как сообщается в анонсе, данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Представители VP благодарят Соломонова за проделанную работу и желают ему удачи в будущем.

Дальнейшее управление подразделением Dota 2 будет выстраиваться на основе модели направления Counter-Strike 2 в клубе. Вместо того чтобы искать замену для StrangeR, организация передаёт стратегическое управление составом по «Доте» владельцам VP, CEO и тренерскому штабу.

Александр Соломонов отвечал за ростер по Dota 2 в Virtus.pro начиная с октября 2022 года. Под его руководством лучшим выступлением «медведей» стало 7-8-е место на The International 2023. По словам StrangeR, причиной его ухода из клуба стало несоответствие результатов команды поставленным задачам.

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