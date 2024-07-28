Российская Yellow Submarine покинула Elite League по Доте по итогам первой стадии турнира

Завершился первый этап международного чемпионата Elite League Season 2 по Dota 2, по итогам которого соревнование покинули восемь команд.
Первая стадия турнира прошла в формате швейцарской сетки: коллективы, заработавшие три победы, отбирались в следующий этап соревнования, а ростеры, проигравшие три серии, покидали чемпионат.
В итоге всех шансов на выход во вторую стадию лишилась российская Yellow Submarine, а также такие команды, как HEROIC, Cuyes Esports, Apex Genesis, Evil Rabbit, MOUZ, Infinity и FUSION.
Что касается составов, которым удалось пройти во вторую групповую стадию Elite League S2, среди них оказались:
- Team Liquid (Швеция);
- OG (Европа);
- 1win (Россия);
- beastcoast (Перу);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- BOOM Esports (Перу);
- Execration (Филиппины);
- nouns (Северная Америка).
Чемпионат Elite League Season 2 проходит в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, столице Перу. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.