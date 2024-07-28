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Российская Yellow Submarine покинула Elite League по Доте по итогам первой стадии турнира

Завершился первый этап международного чемпионата Elite League Season 2 по Dota 2, по итогам которого соревнование покинули восемь команд.

Первая стадия турнира прошла в формате швейцарской сетки: коллективы, заработавшие три победы, отбирались в следующий этап соревнования, а ростеры, проигравшие три серии, покидали чемпионат.

В итоге всех шансов на выход во вторую стадию лишилась российская Yellow Submarine, а также такие команды, как HEROIC, Cuyes Esports, Apex Genesis, Evil Rabbit, MOUZ, Infinity и FUSION.

Что касается составов, которым удалось пройти во вторую групповую стадию Elite League S2, среди них оказались:

Team Liquid (Швеция);

OG (Европа);

1win (Россия) ;

; beastcoast (Перу);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

BOOM Esports (Перу);

Execration (Филиппины);

nouns (Северная Америка).

Чемпионат Elite League Season 2 проходит в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, столице Перу. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.