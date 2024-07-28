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Вышел трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — премьера 19 сентября

Вышел трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — премьера 19 сентября
Аудио-версия:
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Компания HBO опубликовала полноценный трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом в главной роли. В ролике показали несколько перестрелок, задержание Пигвина и ряд других новых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат ыыы.

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Помимо Колина Фаррелла, в сериале также сыграли Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли («Иллюзия обмана») и другие актёры. Ранее ирландский артист назвал грядущий сериал невероятно жестоким произведением.

Шоу стартует 19 сентября в стриминговом сервисе HBO Max.

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