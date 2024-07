Новая «Фантастическая четвёрка» получит подзаголовок «Первые шаги» — премьера в 2025 году

Кинокомпания Marvel Entertainment объявила в соцсети X (ранее Twitter), что новая «Фантастическая четвёрка» получит подзаголовок «Первые шаги» (The Fantastic Four: First Steps). Съёмки картины уже стартовали.

Также на этой неделе компания раскрыла, что антагонистом грядущей ленты выступит пожиратель планет Галактус. Кому досталась роль злодея, пока не раскрывается. Действия грядущего супергеройского фильма развернутся в альтернативных 60-х годах. Данный факт как раз объясняет, почему первый постер картины был выполнен в ретростиле.

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

Премьера «Фантастической четвёрки» в кинотеатрах по всему миру состоится 25 июля 2025 года.

Лого фильма

Фото: Marvel Entertainment