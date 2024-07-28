БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел геймплей хоррора Alien: Rogue Incursion по мотивам «Чужого»

Вышел геймплей хоррора Alien: Rogue Incursion по мотивам «Чужого»
Комментарии

Компания 20th Century Games опубликовала дебютный геймплей Alien: Rogue Incursion — хоррора по мотивам «Чужого». В ролике показали исследование опустевшей космической станции, смертоносного ксеноморфа, вылупление лицехвата из яйца, применение локатора, несколько видов оружия и героиню Зулу Хендрикс.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 20th Century Games.

Alien: Rogue Incursion представляет собой одиночный хоррор для VR-устройств. Подробности Alien: Rogue Incursion пока не раскрываются, однако авторы отметили, что в проекте пользователи окажутся «ближе к ксеноморфам, чем когда-либо».

Релиз Alien: Rogue Incursion состоится в декабре этого года, однако точная дата ещё неизвестна.

Материалы по теме
Сюжет фильма «Чужой: Ромул» будет понятен новичкам серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android