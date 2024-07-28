Вышел геймплей хоррора Alien: Rogue Incursion по мотивам «Чужого»

Компания 20th Century Games опубликовала дебютный геймплей Alien: Rogue Incursion — хоррора по мотивам «Чужого». В ролике показали исследование опустевшей космической станции, смертоносного ксеноморфа, вылупление лицехвата из яйца, применение локатора, несколько видов оружия и героиню Зулу Хендрикс.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 20th Century Games.

Alien: Rogue Incursion представляет собой одиночный хоррор для VR-устройств. Подробности Alien: Rogue Incursion пока не раскрываются, однако авторы отметили, что в проекте пользователи окажутся «ближе к ксеноморфам, чем когда-либо».

Релиз Alien: Rogue Incursion состоится в декабре этого года, однако точная дата ещё неизвестна.