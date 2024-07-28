Анонсирован бюджетный геймерский монитор AOC 27G10ZE с частотой 260 Гц

Компания AOC представила бюджетный геймерский монитор 27G10ZE. Производитель оценил устройство в $ 137 (~ 11,7 тысячи рублей).

Фото: AOC

Монитор AOC 27G10ZE оснащён 27-дюймовым Fast IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 260 Гц, глубиной цвета 8 бит, яркостью в 300 нит и скоростью отклика в 1 мс. Ещё он поддерживает технологию Adaptive Sync, призванную устранить разрывы между кадрами.

Девайс обладает разъёмами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, а также аудиовходом 3,5 мм для наушников или настольных колонок. Для защиты глаз используются функции Low Blue Light и Flicker-Free.

На данный момент AOC 27G10ZE доступен для покупки только в Китае. Дата выхода в остальном мире пока не раскрывается.