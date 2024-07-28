Владельцы Android-смартфонов стали чаще переходить на iPhone — исследование

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала результаты нового исследования. Из него стало известно, что число покупателей iPhone, которые ранее владели Android-смартфоном, значительно возросло за квартал в июне 2024 года до 17%.

Для сравнения, годом ранее данная цифра была почти в два раза меньше. Однако эксперты CIRP считают, что это может быть не такой уж и положительной динамикой для Apple.

Фото: CIRP

Согласно данным аналитиков, бывшие владельцы Android-смартфонов стали переходить не на iPhone 15, а на более старые модели iPhone 13 и iPhone 14, поскольку они банально дешевле. Вся эта ситуация приводит к тому, что объёмы продаж актуальной линейки смартфонов сильно падают.