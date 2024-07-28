Marvel рассказала, кого сыграет Джанкарло Эспозито в фильме «Капитан Америка 4»

С 25 по 28 июля в Сан-Диего проходит мероприятие Comic-Con International 2024. В ходе мероприятия Marvel раскрыла, что Джанкарло Эспозито сыграет в «Капитане Америка 4» роль Сайдвиндера.

Данный персонаж выступает основателем и главой злодейской организации «Змеиное общество». Ко всему прочему оригинальный герой из комиксов не обладал суперспособностями, однако носил плащ, позволяющий телепортироваться.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года.