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Киану Ривз признался, что часто думает о смерти

Киану Ривз признался, что часто думает о смерти
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Недавно Киану Ривз дал обширное интервью журналистам издания BBC. В ходе разговора актёр поговорил как о своих будущих проектах, так и о более личных вещах.

Артист признался, что из-за своего возраста постоянно думает о смерти. В сентябре этого года Ривз отпразднует свой юбилей — ему исполнится 60 лет.

Мне 59 лет, поэтому я постоянно думаю о смерти. Надеюсь, это не слишком калечит моё сознание, однако, возможно, это поможет [нам] научиться ценить то, что у нас есть, и те взаимоотношения, которые мы потенциально можем заиметь.

Также актёр рассказал, что сотрудничает с британским писателем Чайной Мьевилем для выпуска своего дебютного романа The Book of Elsewhere. Будущее произведение будет основано на собственной серии комиксов Киану Ривза под названием BRZRKR.

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