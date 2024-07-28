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Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,5 млрд — «Король Лев» всё ближе

Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,5 млрд — «Король Лев» всё ближе
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28 июля сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1,5 млрд. Для достижения подобной внушительной суммы анимационной ленте понадобилось полтора месяца — премьера состоялась 14 июня.

Проекту не хватает совсем немного, чтобы перегнать «Короля Льва» с его $ 1,65 млрд. Вполне возможно, что мультфильм справится с данной задачей, однако для этого ему понадобится ещё как минимум недели полторы. После этого лента станет самым кассовым анимационным проектом за всю историю.

Производственный бюджет картины составил $ 200 млн. Мультфильм уже полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

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