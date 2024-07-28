Хью Джекман воссоздал знаменитый мем с Росомахой в честь рекорда «Дэдпула и Росомахи»

По итогам первых выходных сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 438 млн. Картина уже стала успехом для Marvel, занимая шестую строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года по итогам трёх дней проката, и установила рекорд по сборам для фильмов с рейтингом «18+».

В честь столь важного события Хью Джекман опубликовал новую версию знаменитого мема с Росомахой. На нём актёр в своём обличии с гордостью рассматривает фотографию, где написано о том, что «Дэдпул и Росомаха» занимает первую строчку в прокате. Он поблагодарил зрителей за поддержку и упомянул в своём посте коллегу Райана Рейнольдса и режиссёра фильма Шона Леви.

Фото: соцсети Хью Джекмана

«Росомаха и Дэдпул» — фильм №1 в мире. Спасибо вам всем!

Тем временем аналитики предрекают «Дэдпулу и Росомахе» гигантские сборы. Лента может стать первым фильмом киновселенной Marvel со времён «Человека-паука: Нет пути домой», который собрал более $ 1 млрд в прокате.